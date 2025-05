Promozione, è tempo di playoff e di playout: Juve Domo e Ornavassese si giocano tutto

Il campionato di Promozione deve emettere gli ultimi verdetti stagionali, e per farlo si dovranno attendere i risultati di playoff e playout. Le due partite in programma domenica vedono protagoniste le ossolane Juve Domo e Ornavassese.

Per quanto riguarda i playoff, si gioca domenica a Valdengo il primo turno tra Fulgor Chiavazzese e Juventus Domo, mentre l’Ivrea, secondo in classifica grazie alla classifica avulsa, attende la vincente di questa sfida per disputare la finale playoff del girone. I granata hanno finito la stagione regolare in crescendo, e giocheranno con la testa sgombra di chi non ha nulla da perdere. I biellesi hanno il vantaggio di giocare in casa e di avere a disposizione due risultati su tre, ma sarà una partita dall’esito molto incerto. In campionato, doppia vittoria della Fulgor: 2-1 al “Curotti” e 1-0 in terra biellese.

Anche per i playout si giocherà una sola partita, dato che il divario di punti tra Feriolo e Union Novara ha condannato i gialloblù alla retrocessione diretta. Il match che designerà la terza squadra destinata a scendere in Prima Categoria sarà dunque Cameri - Ornavassese, con i neri di Fusè costretti a vincere per coronare una rincorsa fantastica e conquistare una salvezza che lo scorso dicembre sembrava impossibile. Guardando alle ultime giornate di campionato, i neri ossolani sembrano arrivare meglio a questa partita, ma i novaresi possono accontentarsi del pareggio: quasi impossibile stabilire una favorita per questa sfida. Nella stagione regolare, successo del Cameri in casa per 2-0 all’andata, e vittoria ossolana 1-0 a Ornavasso.

Per tutte le partite fischio d’inizio alle ore 16. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del campionato: dunque per le due ossolane è necessario vincere.