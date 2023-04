Volley, al Palaraccagni domenica arriva Vercelli

Tutto pronto per l’ultima gara casalinga della stagione dello Studio Immobiliare VCO Domo che si disputerà al Palaraccagni domenica 16 aprile contro il Volley Vercelli alle ore 18.00.

I vercellesi sono una squadra che, ad inizio stagione, era stata costruita per lottare per la vittoria finale, ma che ora, a due giornate dal termine della regular season, è già matematicamente fuori dai play-off. Sicuramente l’orgoglio di giocatori esperti come Fracasso (ex A3) e compagni darà vita ad un match combattuto fino all’ultima palla.

Domodossola dal canto suo sa perfettamente di essere all’ultima spiaggia e forse di averla anche già superata, ma sarà d’obbligo comunque crederci finché la matematica non condanna definitivamente la squadra di De Vito. Ai domesi infatti servirebbero sei punti nelle ultime due giornate e bisognerà anche sperare che le dirette concorrenti non facciano neppure un punto. Contemporaneamente bisogna poi sperare che in Serie B le due squadre piemontesi invischiate nella zona retrocessione, si salvino, riducendo così il numero di squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C (ipotesi questa che ridurrebbe il numero di team nella Serie C piemontese 23-24).

L’appuntamento quindi è per domenica 16/04 alle ore 18.00 al Palaraccagni. La società fa nuovamente appello a tutti i sostenitori e tutti i simpatizzanti che in questa stagione travagliata non hanno comunque mai fatto mancare l’affetto nei confronti della squadra e dei ragazzi.