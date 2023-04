Le previsioni meteo per il weekend

Il minimo depressionario stazionerà sull'Italia meridionale, e sul Piemonte si instaureranno intensi flussi in quota da nord con nevicate sulle creste alpine, foehn in Val d'Ossola e rovesci sparsi sul settore meridionale. “Lo stazionare del minimo ancora per i prossimi giorni porterà – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - nuvolosità irregolare e qualche possibile debole rovescio, con ventilazione in quota ancora sostenuta”.

SABATO 15 APRILE 2023

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta sui settori alpini e sulla parte meridionale della regione, alternata a schiarite. Precipitazioni: al mattino deboli nevicate sulle creste alpine occidentali e settentrionali e rovesci deboli, al più localmente moderati, sparsi su tutto il settore meridionale. Quota neve sui 1700 m. Fenomeni in esaurimento dalle ore centrali sulle Alpi, mentre i rovesci insisteranno ancora nel corso del pomeriggio sulla parte sud, ma con valori deboli, per poi esaurirsi in serata. Zero termico: pressoché stazionario sui 1900-2000 m, in lieve calo in serata sui settori alpini occidentali e settentrionali. Venti: deboli al mattino, da nordovest sulle Alpi, da nord sull'Appennino e variabili altrove; dal pomeriggio rotazione da nord e intensificazione in montagna con valori moderati localmente forti e condizioni di foehn nelle vallate alpine settentrionali.

DOMENICA 16 APRILE 2023

Nuvolosità: soleggiato al mattino con addensamenti sulle creste di confine nordoccidentali; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio sul settore occidentale. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli rovesci sparsi sulla parte sudoccidentale della regione. Quota neve sui 1700-1800 m. Zero termico: in lieve aumento sui 2200-2300 m. Venti: moderati settentrionali in montagna, con foehn in Valle Ossola; deboli o localmente moderati da nord-nordest altrove