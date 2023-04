Basket play off: la Paracchini Expo Foma vince gara 1 contro la Cestistica

Si gioca in una meravigliosa cornice di pubblico gara uno della semifinale play off tra Paracchini Expo Foma e Cestistica. E la tensione gioca un brutto scherzo alla Fulgor, decisamente contratta in avvio e sotto 2/7 dopo 3’ con Cerutti protagonista. Donaddio e Lo Basso sbloccano l’attacco di Omegna che sorpassa trovando finalmente la via del canestro. Cerutti segna ancora dall’arco, ma I rossoverdi rispondono ed al 10’ guidano 19/15.

Nel secondo quarto impatto clamoroso di Tober, con 7 punti che mandano la Paracchini Expo Foma sul più 12, 29-17. Reazione granata con Carusi E meno 7, poi progressione inarrestabile della squadra di casa che confeziona un 8-0 che spacca il match: tripla di Donaddio, contropiede di Guala e gioco da tre punti di Picazio per il 37/22 del 18’. Cerutti e’ poi artefice del 5-0 che porta Domo sotto di 10 al 20’, 37/27.

Nel secondo tempo non segna praticamente nessuno per 5’, poi sale in cattedra il duo Donaddio-Santini che manda in fuga la Fulgor, che al 26’ comanda 46/28. Omegna diventa padrona della situazione, Picazio regala perle di classe purissima ed all’ultimo intervallo il tabellone dove 51-30.

Ultimo quarto in totale controllo per la Paracchini Expo Foma, che gestisce il vantaggio e chiude 63-42. Venerdì prossimo sempre al Palabagnella gara due della serie.