'Il marchio del drago giallo', romanzo d'esordio per l'ossolano Andrea Frau

Passione per il genere Fantasy e scrittura accattivante: sono queste le carte vincenti di Andrea Frau e del suo libro dal titolo 'Il marchio del drago giallo'.

Frau nasce nel 1979 a Premosello Chiovenda e fin da subito ha manifestato un interesse e uno spiccato talento per la scrittura fin dalla più tenera età; la sua crescita è stata influenzata da film, libri e manga che spaziano dal fantasy alla fantascienza. Al centro del suo interesse anche le arti marziali e la scherma antica che pratica tutt’ora con grande soddisfazione.



'Il marchio del drago Giallo' è il suo primo lavoro, scritto in diversi anni. Non è stato facile trovare la casa editrice giusta ma adesso il suo sogno si è realizzato. La storia è ambientata tra il post-apocalittico ed il fantasy: in questo contesto si svolgono le vicissitudini di Rezyell e Beatrix: il primo è un giovane ragazzo umano che, oltre ad avere spiccate abilità sul campo di battaglia, possiede un’armatura speciale in grado di permettergli la sopravvivenza nelle situazioni più pericolose. Beatrix invece, conosciuta anche come “Trix la ladra” o “Trix l’assassina”, è metà umana e metà elfa ma nonostante ciò, disprezza apertamente la razza umana e di conseguenza la sua parte umana. La sua forza, anche se a volte flebile e lacunosa, risiede nella magia.

Totalmente diversi ma con un unico obbiettivo: il ritrovamento della reliquia di una specie perduta, il cui valore è pari solo al mistero che la circonda. I loro destini, quindi se pur apparentemente dissimili, si incroceranno per tutta l’avventura fino al climax finale. Frau nelle sue storie, si pone esclusivamente come narratore esterno e i suoi personaggi intraprendono la propria strada in maniera autonoma.

Al momento sta già lavorando ad un secondo libro che sarà il seguito del primo.

Per chi volesse seguirlo su instagram: https://instagram.com/il.marchio.del.drago.giallo?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Mentre per acquistare il suo libro: https://amzn.eu/d/6Ljw9G5