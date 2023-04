Resistenza non violenta, la Valle Anzasca protagonista su Rete 4 VIDEO

Sarà trasmesso su Rete 4 martedì 25 aprile alle 10.50 il programma Racconti di libertà – La resistenza non violenta. Una puntata del format Mediaset che avrà come protagonista anche la Valle Anzasca. Nella trasmissione infatti si parlerà della storia dei passatori, che aiutavano a sfuggire all'odio e alle repressioni nazi fasciste e alle leggi del regime sconfinando in Svizzera, e anche dell’Ingegner Renè Bruck che salvò tantissime persone permettendo loro di evitare di partire per il fronte assumendole a lavorare nelle miniere di Pestarena.

Una puntata che ha l’obiettivo di raccontare storie di Resistenza non violente, ma che sono state in grado di opporsi e di combattere il Nazi-fascismo.

Durante le interviste sono stati raccolti contributi di esponenti e ricercatori della cultura italiana e locale, dalla ricercatrice storica Alice Vergnaghi , al giornalista e storico a Teresio Valsesia, dal presidente dell'Anpi di Sant’Angelo Lodigiano Ugo Speziani a Ercole Ongaro, autore de “La resistenza nonviolenta, passando per le testimonianze dei parenti di alcuni passatori e di parenti degli uomini salvati dal fronte dall'Ingegner Bruck.