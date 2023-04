Centottanta minuti fondamentali per il Piedimulera

Mancano 180 minuti che saranno fondamentali soprattutto per il Piedimulera.

La Promozione è ferma per il ponte del 25 aprile, ma gli occhi sono puntati sugli ultimi 2 turni di campionato.

Il Piedimulera li affronta con la massima decisione, consapevole che deve restare nel gruppo play out per giocarsi poi la salvezza nello spareggio finale. E’ terz’ultimo con 25 punti e deve giocare il delicato incontro intero con la Dufour Varallo (rivale nella lotta sul fondo) e poi scendere in casa del Bianzè che è pure nei guai. Nelle ultime 5 partite i gialloblu han fatto 10 punti e questo lascia ben sperare.

Più tranquilla è la Juventus Domo, tiratasi fuori dai marosi tempestosi del fondo. Ha 36 punti ed è staccata 3 punti dalla zona calda. I granata devono affrontare al ‘Curotti’ il Valduggia e poi andare in casa dello Sparta Novara, altra squadra malmessa.

Classifica: Bulè Bellinzago 70; Pro Novara 68; La Grange Trino 58; Arona 46; Ceversama 43; Omegna, Valduggia 31; Feriolo 39, Juventus Domo, Chiavazzese 36; Fulgor Valdengo 34; Sparta Novara 33; Dufour Varallo 32, Piedimulera 25; Bianzè 24; Vigliano 2.