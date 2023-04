Trontano, pronta entro l'estate la sterrata per la chiesa di San Lorenzo

Per la festa di San Lorenzo al pozzo, in agosto, i partecipanti potranno raggiungere la vecchia chiesa parrocchiale con mezzi motorizzati che abbiano caratteristiche per percorrere strade sterrate.

Gli scavi di sbancamento per la realizzazione dell'ultimo tratto di strada, da parte dell'impresa Amigliarini, hanno ormai quasi raggiunto la storica chiesa. È in corso la realizzazione di muri di contenimento con grossi massi provenienti da una cava di Trontano e il livellamento del terreno per la realizzazione della strada. Per l'estate l'opera dovrebbe essere completata. Si tratta dell'ultimo tratto che dall'abitato di Cosasca porta alla chiesetta di montagna dedicata a San Lorenzo. La prima parte di strada è sterrata ed è stata realizzata negli anni scorsi, l'ultimo tratto sarà invece asfaltato.

Il costo di quest'intervento è di 200.000 euro. “È un'opera che gli abitanti attendevano da anni”, spiega il sindaco Renzo Viscardi. Vicino alla chiesa di San Lorenzo c'è anche lo storico cimitero di montagna realizzato nel 1836. Molti familiari dei defunti non hanno spostato le salme dei loro cari nel cimitero che negli anni '70 è stato costruito al piano, ma hanno preferito lasciarle nel caratteristico camposanto.