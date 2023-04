Ciclismo, Soldarini primo sul traguardo di Gallarate

Prima vittoria per Lorenzo Soldarini. Il portacolori del Pedale Ossolano ha vinto a Gallarate il IV Gran Premio Crenna-trofeo Marco Limido, gara per esordienti primo anno che ha visto al via 27 corridori.

Soldarini ha battuto tutti nella volata finale dove il compagno di squadra Sergio Globo si è piazzato sesto.

Una giornata positiva, completata dal secondo posto di Edoardo Ietta, nella prova per esordienti secondo anno sempre a Gallarate, dove il Pedale ha colto anche il quinto post con Davide Fighetti.