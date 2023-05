In libreria i racconti scritti dagli studenti del liceo Spezia

Giovedì 27 aprile, nell’ambito della Fabbrica di Carta, è stato presentato il libro “Racconti speziali”, frutto del lavoro degli studenti e delle studentesse delle classi Prima, Seconda e Terza Liceo Classico del Liceo Spezia, che hanno partecipato al progetto “Speziabook”, un laboratorio di scrittura creativa promosso nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo ‘Giorgio Spezia’ di Domodossola.

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti e le studentesse, guidati dalle insegnanti Anna Brambati, Michela Tantardini e Danila Tassinari, si sono cimentati nella scrittura di racconti ispirati a storie locali o familiari, alla vita di personaggi famosi o a vicende tramandate di bocca in bocca dagli abitanti del proprio paese.



Il risultato è un libro di venti racconti, frutto del lavoro di 32 tra autori e autrici, che hanno saputo scrivere con spontaneità e cura, con passione e un pizzico di ironia. La copertina e i disegni che impreziosiscono il volume sono stati realizzati da Margherita Santamaria, che frequenta la Terza Classico. La presentazione è stata arricchita dal suono dei clarinetti di Lara Novaria della classe prima e di Pietro Beltrametti che frequenta la seconda.



Il volume, disponibile presso le librerie del territorio, verrà presentato anche in occasione della Notte del Liceo Classico, in programma per venerdì 5 maggio presso il Liceo Spezia.