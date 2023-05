Acquista un aspirapolvere online ma viene truffata

I Carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato un 46enne, residente in Campania, per truffa e sostituzione di persona ai danni di una donna ossolana. Credendo di fare un affare, su una famosa piattaforma di annunci on-line la donna contatta il venditore che propone un’aspirapolvere ad un ottimo prezzo. I due si scambiano i numeri di telefono e concordano il metodo di pagamento. Un bonifico su una carta postepay. L’acquirente effettua il pagamento ed attende che il venditore gli fornisca i dettagli della spedizione.

All’inizio l’uomo tergiversa adducendo scuse ma poi gli invia una foto di un pacco, che doveva corrispondere all’aspirapolvere. In contemporanea alla foto la donna riceve sul telefono un SMS da parte del noto sito Subito.it in cui viene riportato il codice di attivazione per autenticare l’apertura di un profilo. Al che il truffatore la contatta di nuovo dicendole che il messaggio le era stato inviato per errore e se quindi poteva girarglielo. La povera malcapitata cade nel trabocchetto ed esegue alla lettera le istruzioni, per accorgersi poi che quel codice le era stato inviato perché il truffatore aveva utilizzato il suo numero per aprire un profilo su Subito.it.

Purtroppo per lei, oltre al danno di non aver mai ricevuto l’aspirapolvere c’è stata la beffa di essere stata usata come prestanome per aprire un profilo sul noto sito di compravendita on-line. Quando alla fine ha realizzato di essere stata raggirata si è rivolta ai Carabinieri di Domodossola che hanno subito avviato le indagini e, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e delle transazioni bancarie, sono riusciti a ricostruire l’identità del truffatore, un 46enne, residente in Campania, che è stato denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona.