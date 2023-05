Veicolo in fiamme nella galleria Montecrevola. Tunnel chiuso

Un veicolo avrebbe preso fuoco all'interno della galleria Montecrevola intorno alle 21. Al momento non si conoscono cause e se vi siano persone coinmvolte.

Unica certezza è che il Sempione e di conseguenza Varzo e Trasquera sono isolate, non essendo raggiungibili per la chiusura del tunnel e per la chiusura della provinciale dopo la frana in cava a Crevola delle scorse settimane.

Sul posto numerosi mezzi di soccorso. Difficili le operazioni visto che il tunnel sarebbe invaso da una fitte coltre di fumo.