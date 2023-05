Moreno Ceschi e Simone Margaroli si confermano cannonieri doc

Marcatori cercansi….. Ma forse basterebbe guardare in Ossola per trovarli. Avere un attaccante di grido che segni è sempre più difficile anche per le squadre dei campionati dilettanti. Ma anche quest’anno le classifiche cannonieri di Promozione e Prima Categoria vedono protagonisti alcuni giocatori di casa nostra.

In Prima Categoria la classifica cannonieri l’ha vinta Joel Gnonto (Cannobiese) con 26 reti fatte, ma appena dietro c’è l’inossidabile Simone Margaroli (Vogogna) con 19 reti. Tre le punte brillano anche Denis Pasin e Matteo Palfini della Virtus Villa con 14. Poi a 12 gol c’è Guido Mariano, che vera punta non è ma che è stato il miglior realizzatore di un Fomarco sfortunato. Poi a quota 11 un altro che non invecchia mai, Matteo Primatesta (Villa), che divide lo stesso numero di gol con Elia Antongioli della Varzese e Mattia Moggio (Vogogna)

In Promozione la classifica cannonieri va a Paolo Scienza della Pro Novara che ha realizzato 23 reti. A 16 c’è un ‘’ossolano’’ che gioca a Feriolo: Klejdi Hado e poi il primo dei giocatori delle formazioni ossolane è Moreno Ceschi (Piedimulera) con 15 reti; Riccardo Pesce e Fabio Cabrini (entrambi Juventus Domo) hanno collezionato invece con 7 gol a testa.