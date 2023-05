Calasca Castiglione, il sindaco uscente Silvia Tipaldi a caccia della riconferma

A Calasca Castiglione ci sarà una sola lista per le elezioni in programma domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio. A presentarsi per guidare il paese anzaschino è il sindaco uscente Silvia Tipaldi.

Per 'I Valori della Montagna' i candidati consiglieri sono Cocchini Alba Rosa, Pirozzini Corrado, Chiarinotti Luciana, Rolando Franco, Pretta Cristina, Piana Paolo, Businaro Alessandra, Battaglia Giorgio, Cassani Walter, Tagliaferri Nicholas.

Nel 2018 nel primo centro della valle Anzasca furono due i candidati a contendersi la poltrona di sindaco. Silvia Tipaldi con la lista i Valori della Montagna ottenne 244 voti, contro i 204 di Michele Bruno, a capo della lista Rinascita della montagna.