Danni maltempo: altri 406 mila euro dalla Regione per il Vco

Manutenzione delle soglie dei fiumi, sistemazione idrogeologica dei bacini, realizzazione di sponde di difesa dei fumi in corrispondenza dei ponti. La Regione Piemonte ha sbloccato per il primo semestre 2023 nuovi fondi per i Comuni della Provincia del VCO attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Nello specifico nel VCO saranno 4 i Comuni che potranno usufruire del nuovo contributo regionale per un totale di 406 mila euro e 500. I fondi si aggiungono a quelli già stanziati al VCO nel mese di dicembre 2022 (circa 175mila euro su 4 interventi) ottobre (circa 144 mila su 5progetti) e a giugno (280 mila per un intervento).

La legge 38, spiegano il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, fondi totalmente della Regione che l’Amministrazione regionale è riuscita a sbloccare per riprendere le graduatorie di fine 2022. I danni da maltempo hanno messo a dura prova le finanze degli enti locali e una delle priorità è supportare i sindaci nella messa in sicurezza deiterritori.

Nel VCO il contributo andrà ai comuni di: Crevoladossola per manutenzione soglia e realizzazione difesa spondale in destra del Fiume Toce, a Gravellona Toce per l’intervento di completamento linea arginale AIPO VB-E-29, a Oggebbio per Sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Sengia e infine a Vanzone Con San Carlo perlavori di sistemazione del versante a monte della strada comunale Roletto-Ronchi Fuori.