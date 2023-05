Annullato l’evento previsto per domani, sabato 13, alla Collinetta dello sport da Ossola amica dell’Ugi e Soccorso alpino. La giornata sarebbe servita a raccogliere fondi per l’Ugi (Unione Genitori Italiani) e per la stazione di Villadossola-Valle Antrona del Soccorso alpino. Le condizioni meteo però hanno indotto gli organizzatori a rinviare.