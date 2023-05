Lago Maggiore Half Marathon, domenica mattina modifiche alla viabilità

Si corre domenica 14 maggio la quindicesima edizione della Lago Maggiore Half Marathon, con partenza in mattinata da Stresa e arrivo a Verbania Pallanza, passando da Baveno e Gravellona.

La manifestazione sportiva prevede diverse modifiche della viabilità durante il percorso e ll sosta nelle località interessate. Il Comune di Stresa avvisa che la Strada Statale del Sempione n.33 il giorno 14 Maggio resterà chiusa dalle ore 8.00 alle ore 10.30 in entrambi i sensi di marcia da Stresa a Verbania per permettere lo svolgimento della gara podistica Lago Maggiore Half Marathon. www.comune.stresa.vb.it

Il Comune di Verbania segnala che dalle ore 9:00 a fine gara sarà in vigore un senso unico sulla statale 34 del lago Maggiore in uscita da Verbania verso Fondotoce, mentre l’altra corsia di marcia sarà a disposizione dei podisti. Per entrare a Verbania, arrivando da Gravellona Toce, sarà necessario percorrere la strada provinciale 61 per Bieno Trobaso. È previsto anche il divieto di sosta e di circolazione nella zona di arrivo a Pallanza.



La Statale 33 del Lago Maggiore tra Stresa (area partenza) / Baveno / Feriolo / rotonda di Fondotoce rimarra chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle ore 09:00 alle ore 10:45.

Orari, informazioni, modifiche alla viabilità e sosta al link https://www.comune.verbania.it/Novita/Notizie/Lago-Maggiore-Half-Marathon-con-arrivo-a-Verbania

Di seguito riportiamo la tabella della chiusura dei tratti interessati dal percorso diffusa dagli organizzatori.

TRATTO 1 – STRESA (AREA PARTENZA) / BAVENO / FERIOLO

Piazza Marconi (Stresa) / SS33 Stresa / SS33 Baveno (rotonda Feriolo), Dalle ore 08:45 alle ore 10:15

TRATTO 2 – FERIOLO / GRAVELLONA TOCE / VERBANIA FONDOTOCE

SS33 (rotonda Feriolo) / Corso Milano / Via Piano Grande / Raccordo SS33/SS34 (ponte fiume Toce), Rotonda Verbania Fondotoce

Dalle ore 09:00 alle ore 10:45

TRATTO 3 – VERBANIA FONDOTOCE / VERBANIA SUNA

Rotonda Verbania Fondotoce / SS34 / Incrocio SS34 Via Paolo Troubetzkoy (Beata Giovannina)

Dalle ore 09:15 alle ore 11:15

TRATTO 4 – VERBANIA SUNA / VERBANIA PALLANZA

Via Paolo Troubetzkoy / Via Castelli / Piazza Gramsci / Viale Azari / Corso Europa / Via Vittorio Veneto / Corso Zanitello / Piazza Garibaldi

Dalle ore 09:30 alle ore 12:00

Programma della Lago Maggiore Half Marathon:

7.00-8.30, distribuzione pettorali Mezza Maratona/21k presso il LMHM Village di Stresa;

8.00-9.45, distribuzione pettorali 10km/10k a Fondotoce;

9.00, partenza Mezza Maratona da Stresa;

9.05 partenza 21k/Non Competitiva da Stresa;

10.00, partenza 10km da Fondotoce;

10.05, partenza 10km/Non Competitiva da Fondotoce;

10.30-12.00, premiazioni a Verbania-Pallanza.

Ulteriori dettagli https://lmhm.it/

