Pieve Vergonte, interventi per 150 mila euro sulle strade comunali

Approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per la manutenzione straordinaria diu alcune strade nel capoluogo di Pieve Vergonte e in alcune frazioni.

La giunta Medali ha approvato il quadro economico dell’intervento per un importo di 150 mila euro . Lavori che riguardano la realizzazione di opere di messa in sicurezza e manutenzione di alcune strade comunali: a Fomarco (Via Gulo, Via Case Ovala); a Rumianca (tratto Via Leopardi, Via Cà du Rizz, Tratto Via delle Alpi, Via Marrone); a Megolo Mezzo (tratto Via S. Giuseppe); nel capoluogo (tratto Via Leonardo Da Vinci, tratto Via Rossini, Via De Gasperi parcheggio Centro Sportivo, Vicolo della Torre, Parcheggio dietro le scuole, Via Della Chiesa e ponte sul torrente Marmazza, Via Dottor Cicoletti).