Cucciolo in difficoltà salvato in una forra a Maiesso

Intervento dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno domenica pomeriggio intorno alle 17 per recuperare un cane in difficoltà agli orridi di Uriezzo nel comune di Premia.

Probabilmente a causa dell'innalzamento del livello del fiume Toce dovuto alle abbondanti piogge degli scorsi giorni,il cucciolo si è trovato in difficoltà e si è riparato in una rientranza rocciosa protetta da grosse radici di alberi.

Dalla località Maiesso alcuni passanti hanno sentito il cane abbaiare e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Individuato l'animale, i Vigili del fuoco, dopo un'accurata ricerca resa difficile dal forte rumore prodotto dallo scroscio del fiume, con un operatore che si è calato in una forra degli Orridi, hanno liberato e recuperato il cane per portarlo in una zona sicura.

Il cucciolo è stato portato da un veterinario per le cure e poi affidato al canile di Domodossola.