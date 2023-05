Entra in casa della ex e la minaccia con un coltello, denunciato 57enne

Nel fine settimana i carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato in stato di libertà un 57 enne, domiciliato nel Verbano, per minaccia aggravata, violazione di domicilio nonché atti persecutori nei confronti della sua ex convivente residente in Ossola.

La denuncia scaturisce dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri a seguito di un episodio avvenuto la scorsa settimana quando l’uomo si era introdotto nell’abitazione della donna minacciandola con un coltello.

Fortunatamente in quella occasione non vi era stata nessuna ulteriore conseguenza ma sono emersi ulteriori episodi che uniti a questo hanno portato all’odierna denuncia.