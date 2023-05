Marco Poma torna sulla panchina del Piedimulera

Tornano ad incrociarsi le strade del Piedimulera e di Marco Poma. L’allenatore torna a sedersi sulla panchina ossolana dov’era stato pochi anni fa.

Era stato in Ossola 2018 ed aveva portato il Piedimulera al 3°posto in classifica, sfiorando i play-off. Poi, nella stagione successiva, la sospensione del campionato per il Covid a 9 giornate dalla fine e lo stop alla collaborazione

Ora, dopo le esperienze a Dormelletto a alla Sparta Novara, Poma torna a Piedimulera.Da dove riparte però dalla Prima Categoria, dove la squadra é retrocessa.

Con lui ci sarà Fausto Fenoglietti, che vestirà i panni di direttore sportivo

La società dunque dà l’addio all’allenatore Luca Porcu che arrivato nel girone di ritorno ha cercato sino all’ultimo di risolvere una situazione già complicata e saluta Anche Fabio Simonetto, per diversi annui direttore sportivo alla corte della società di Beniamino Tomola, il cui passato da ex portiere è ormai ‘coperto’ dalla lunga presidenza, a conferma di un amore quasi indissolubile con questa società