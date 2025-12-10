A La Fabbrica un viaggio nella storia del cinema con Alessandro Chiello

Proseguono gli appuntamenti natalizi promossi dal comune di Villadossola con il Kiwanis Club di Domodossola. Giovedì 11 dicembre alle 20.30 un nuovo incontro nella sala conferenze del centro culturale La Fabbrica, dal titolo “Da Chaplin a Clint Eastwood…i geni del cinema mondiale”, che si inserisce nel più ampio calendario della rassegna “Arte & Cinema”.

Alessandro Chiello, scrittore, saggista e pittore, accompagnerà il pubblico in un percorso emozionante e nostalgico attraverso i capolavori cinematografici più iconici del Novecento e oltre. Pellicole immortali firmate da alcuni dei più grandi autori del cinema: da “Tempi moderni” a “Million Dollar Baby”, fotogrammi fissati per sempre nella memoria collettiva, gemme di grande arte che hanno alimentato sogni, dolori e speranze del pubblico dei cinematografi di tutto il mondo. L’ingresso è gratuito.