Il Trio Asioli in concerto a Palazzo San Francesco

Il comune di Domodossola e i musei civici Gian Giacomo Galletti organizzano, domenica 21 dicembre alle 17.00, un evento in programma nel suggestivo spazio espositivo della mostra “Fuori dai confini della realtà tra Klee, Chagall e Picasso” a Palazzo San Francesco. Si tratta di un concerto dal titolo "Musica per il Solstizio di Messer lo Frate Sole” del Trio Asioli.

I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Nella giornata del 21 dicembre la mostra rimarrà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00.