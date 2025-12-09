 / Cultura

Cultura | 09 dicembre 2025, 14:09

Castello di Vogogna, porte aperte per le feste

Tra dicembre e gennaio aperture straordinarie e visite guidate

Il Castello di Vogogna accoglie visitatori con una serie di aperture straordinarie tra dicembre e gennaio, in occasione delle festività natalizie. Sarà infatti possibile visitare il castello nei fine settimana di dicembre - il 13 e 14, 20 e 21 e 28 e 28 - dalle 10.00 alle 17.00 con orario continuato (ultimo ingresso alle 16.30). Stesso orario anche per le giornate del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio.

È inoltre possibile prenotare una visita guidata, anche al di fuori dei giorni indicati, per gruppi di almeno cinque persone, contattando il numero 351 7578688 oppure l’indirizzo castellodivogogna@gmail.com.

l.b.

