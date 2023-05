Assolto dall'accusa di furto di gasolio dall'ambulanza

“In merito al processo che mi ha visto coinvolto per furto di gasolio al corpo volontari ambulanza valle Vigezzo e in cui sono stato condannato in primo grado con conseguente pubblicazione della condanna sui giornali con tanto di nome e cognome e quindi un danno enorme per la mia persona, ora in appello a Torino sono stato pienamente assolto per non aver commesso il fatto”. A parlare Candido Giorgis, assolto dall'accusa di aver rubato gasolio all'Ambulanza Valle Vigezzo.





“Sono stato difeso in appello dall'avvocato Carlo Crapanzano. Al termine della prima sentenza sono stato anche licenziato in tronco per giusta causa. Voglio che tutti sappiano il finale di questa squallida storia” conclude Candido Giorgis.