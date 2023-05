L’appello di Acqua Novara.Vco: “Prudenza e attenzione sempre alta all’uso dell'acqua”

Acqua Novara.Vco invita la popolazione ad evitare gli sprechi d'acqua e gli usi non prioritari nei comuni già oggetto di precedenti ordinanze. Le piogge degli ultimi giorni non sono la soluzione a questo problema, anzi sottolineiamo l’appello alla prudenza.

Lavoriamo da anni a campagne informative verso i cittadini, affidata anche ai soci sindaci, e pianifichiamo le azioni quotidiane e di emergenza per l'approvvigionamento potabile: interventi e interconnessione delle reti, approvvigionamento con autobotti, interventi di riduzione delle perdite.

"Restiamo a un livello di allerta che richiede cautela soprattutto in vista dei mesi estivi - sottolineano il presidente Acqua Novara.Vco Emanuele Terzoli e l'amministratore delegato Daniele Barbone nelle occasioni pubbliche del tour della sostenibilità promosso sul territorio - e intendiamo continuare a sensibilizzare con atti formali e buone pratiche i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di non sprecare acqua preziosa come quella potabile in nessun modo".