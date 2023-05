Growth Mindset: cos'è e perché è importante per il successo professionale

Spesso, soprattutto nei luoghi di lavoro si sente l'espressione Growth Mindset o approccio orientato alla crescita, ma di cosa si tratta esattamente?

Letteralmente l'espressione Mindset sta per mentalità, approccio mentale, intrinseco in ogni persona, frutto di esperienze, valori, comportamenti che si sono sedimentati nel tempo.

Growth mindset, si riferisce più precisamente alla mentalità di crescita, quell'approccio tipico di ogni persona che cerca sempre di migliorarsi, superare i propri limiti, ripartire dalle sconfitte e puntare al successo.

A parlarne per la prima volta è stata la psicologa statunitense Carol Dweck, che ha osservato i risultati raggiunti da gruppi di persone che sapevano rimboccarsi le maniche e darsi da fare, dopo fallimenti ed errori, rispetto a chi invece si abbandonava alla sconfitta. Il Growth mindset, dunque, promuove la piena realizzazione personale attraverso un atteggiamento reattivo rispetto a errori commessi e problemi sorti in un percorso di crescita. Questa si oppone alla fixed mindset, che invece vede, nelle persone che la seguono, un abbandono verso il loro modo di essere e un approccio statico rispetto alla possibilità di migliorare e superare i propri limiti, per raggiungere un obiettivo.

Risulta chiaro, dunque, che, tra i due approcci, il primo sia quello che richiede maggiore impegno, motivazione, una grande capacità di lavorare su sé stessi. Un percorso che spesso può rivelarsi davvero molto difficoltoso, ostico, difficile da portare avanti da soli e senza il giusto supporto da parte di chi è intorno. Anche l'ambiente, d'altra parte, gioca un ruolo determinante nella formazione di un mindset orientato alla crescita, giusto e corretto.

A volte, però, può bastare semplicemente approfondire la conoscenza sull'argomento, capire se esistono tecniche e metodi da seguire per rialzarsi dopo una sconfitta e provare a metterli in pratica, un po' come i consigli suggeriti sul portale EfficaceMente.com.

Seguire un approccio proattivo e resiliente, d'altra parte, è il primo modo per avere successo anche nel proprio ambiente di lavoro.

Perché il growth mindset può fare la differenza in azienda

Una mentalità orientata alla crescita costante non ha ripercussioni solo sulla vita personale, ma anche lavorativa. Un dipendente pronto a formarsi costantemente, per incrementare le proprie conoscenze e competenze, è anche pronto a instaurare relazioni stimolanti, intraprendere progetti e, perché no, sbagliare. Può essere pervaso da quel carisma e quell'entusiasmo che coinvolgono tutto il team, stimolando lo stesso approccio anche negli altri componenti della squadra.

D’altra parte, un lavoratore in grado di plasmare la sua mentalità, orientandola alla crescita, tende a respingere qualunque forma di immobilismo, uscire dalla sua zona di comfort, ricercare quelle soft skills necessarie ad approcciarsi correttamente al lavoro di squadra. Problem solving, flessibilità, predisposizione all'apprendimento sono tutte qualità tipiche di chi possiede questo tipo di mentalità. Se da una parte, però, è innata, d'altro canto, la ferma volontà può contribuire ad affinarla nel tempo, come un allenamento costante che conduce a una vincita certa, prima o dopo.

In azienda questo approccio viene sicuramente ben visto dai piani alti, stimolato e premiato, lì dove la gestione delle risorse umane segue una ricerca costante di gratificazione dei dipendenti.

Dal lato di questi ultimi, l'orientamento alla crescita e alla reattività passa anche attraverso una maggiore consapevolezza di ciò che fa bene o meno, di quale sia il percorso esatto da seguire e l'ambiente di lavoro più appagante.