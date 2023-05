Il consiglio comunale vara investimenti per 461 mila euro

Crevoladossola dà il via libera al rendiconto delle gestione 2022. Lo ha votato la maggioranza e si è astenuta la minoranza.

‘’Un atto che chiude la gestione 2022 – spiega l’assessore al bilancio Mario Allegri - . Era iniziata con l’approvazione del bilancio di previsione, proseguita con la verifica del permanere degli equilibri finanziari e l’assestamento generale del bilancio 2022-24 e con le variazioni agli stanziamenti di bilancio che si sono rese necessarie’’.

Un punto molto tecnico che l’opposizione, attraverso il consigliere Lorenzo Iaria, ha definito ‘’atto dovuto’’ rimarcando che si ‘’tratta di scelte fatte dall’amministrazione’’ ma ammettendo la positività per la ‘'presenza di contributi regionali per opere idrauliche’’.

L’assessore Allegri dice che il rendiconto chiude con un risultato amministrativo di 2.027.584 euro. Rimarcando una per una le quote accantonate, quelle vincolate e la parte destinata agli investimenti che è di 143.280 euro, mentre la quota libera di avanzo di amministrazione è di 877.370 mila euro.

Gli avanzi di amministrazione saranno destinati così: 174 mila per la manutenzione straordinaria di Villa Cesconi-Renzi; 551 per la pubblica illuminazione, 37 mila per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, 20 mila per gli edifici scolastici, 151 mila per le manutenzioni stradali, 3.500 per l’adeguamento dei prezzi sulle opere di protezione a Caddo, 25 mila per progettazione e partecipazione a bandi e 50 mila per la manutenzione straordinaria dei cimiteri.