Panza sull'hub per migranti a Druogno: "Logisticamente impossibile"

Sulla questione dell'hub in Valle Vigezzo all'ex Colonia di Druogno è intervenuto anche l'europarlamentare leghista Alessandro Panza, originario proprio della valle. “Ho scritto ai prefetti di Verbania, Novare e Torino, così come ho scritto ai sindaci i Novara e Druogno” spiega Panza.

“La logistica di Druogno non è assolutamente idonea ad un hub regionale. Tra Torino e Druogno credo si possano trovare altre soluzioni logisticamente migliori” continua Panza che non nasconde la preoccupazione sulla prossima estate.

“Temo che possano arrivare molti migranti sulle nostre coste, quindi non si può escludere anche un Cas (i centri di accoglienza straordinaria ndr) con 30/40 migranti sul territorio, ma un hub regionale da 200 posti, che poi potrebbe essere utilizzato per molte più persone, non può essere aperto a Druogno” sottolinea l'europarlamentare, che promette di tenere alta l'attenzione su una situazione che sta portando ansia e preoccupazione non solo tra gli amministratori vigezzini.