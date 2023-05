Virtus Villa in campo per gli spareggi promozione

Virtus Villa in campo negli spareggi per salire di categoria. Domenica, alle 16, al ‘Curotti’ (dove la Virtus gioca in casa da anni per il mai risolto problema del campo sportivo Poscio) la squadra di Massoni affronterà il Cameri che domenica scorsa ha vinto con la Cannobiese.

Partita da dentro o fuori sfida quella della Virtus. Ma partita importante poiché tra le sette squadre che iscriveranno il proprio nome alla seconda fase dei playoff saranno addirittura quattro quelle che potranno qualificarsi per la Promozione.