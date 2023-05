Niente migranti in Valle Vigezzo. Soddisfatto il sindaco di Druogno

Non si farà più il centro regionale di smistamento dei migranti a Druogno. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Marco Zanoletti, che oggi pomeriggio ha avuto un incontro in prefettura. “Sono stato convocato dal prefetto e mi è stato comunicato – spiega Zanoletti - che, dopo le osservazioni del territorio e le valutazioni generali, non si è ritenuto opportuno proseguire nell’ipotesi di realizzare appunto il centro a Druogno. Non posso che essere soddisfatto ma penso che oltre che per Druogno la soddisfazione sia di tutto il territorio”.