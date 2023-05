Piedimulera, l'asilo ha festeggiato i 150 anni a servizio della comunità

Ha festeggiato il traguardo dei 150 anni con una serie di iniziative l'asilo infantile di Piedimulera. La struttura, intitolata qualche anno fa al compianto cavalier Luigi Molteni, è infatti attiva al servizio della comunità dal 1873.

I festeggiamenti, iniziati il 26 maggio, si sono conclusi domenica 28 con le premiazioni per il concorso Rodari e dei 18enni “Primavera”, il pranzo comunitario e la messa del vescovo Franco Giulio Brambilla nel pomeriggio. Presenti alle celebrazioni di domenica l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Lana, il vice presidente della Provincia Rino Porini, la commissaria di Fondazione Cariplo Giulia Margaroli, il consigliere regionale Alberto Preioni e il senatore Enrico Borghi.

“L'asilo- così il Comune- è un orgoglio per tutta la nostra comunità. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo i vari volontari, agli amministratori sia dell'asilo che del Comune, alle maestre, ai nonni/attori, a Don Simone, alla corale ed a tutte le famiglie. Un grazie speciale anche al vice presidente della Provincia Porini, alla neo commissaria di Fondazione Cariplo Margaroli, al consigliere regionale Preioni, al senatore Borghi ed al nostro vescovo per la gradita presenza. Da qui si riparte con un nuovo straordinario obiettivo, la costruzione dell'asilo nido che vedrà realizzarsi un sogno nel cassetto della nostra amministrazione comunale”.