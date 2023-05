Enrico Castelnuovo resta alla guida del Vogogna. Il tecnico, che dall'estate 2019 allena la formazione bianco verde, rimarrà sulla panchina della formazione ossolana anche per il campionato 2023-24.

Una conferma per il lavoro fatto in questi anni.

Il campionato di Prima Categoria appena concluso ha visto il Vogogna piazzarsi quinto con 48 punti. La squadra ha fatto benissimo all’andata, girone che ha chiuso in testa alla classifica. Poi alcuni problemi, compresi anche infortuni e squalifiche, l’ha fatta scivolare fuori dalla zona play off. Forse sarebbe bastata una rosa un po’ più ampia – due, tre uomini in più – per riuscire a fronteggiare le avversità e restare nelle primissime posizioni.

E’ stato comunque un campionato soddisfacente. Una buona base per la prossima annata.