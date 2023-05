Oratorio in festa per l'inaugurazioni dei nuovi campi sportivi FOTO

Fine settimana di festa a Villadossola per l'evento "Tutti in campo per davvero" per celebrare l'attesa inaugurazione dei nuovi campi all’oratorio San Domenico Savio. Un fine settimana di sport e festa che ha richiamato tantissime persone. Domenica pomeriggio la messa celebrata da don Gianluca De Marco (responsabile della pastorale giovanile diocesana) con don Massimo Bottarel e con il coadiutore don Alberto Andrini. Dopo la cerimonia religiosa il taglio del nastro al nuovo campo da basket, a quello da calcetto e a quello da pallavolo, realizzati grazie al Bando Emblematici di Fondazione Cariplo e grazie alle numerose donazioni raccolte grazie alla campagna messa in campo insieme alla Fondazione Comunitaria Vco.