Panza (Lega) Soddisfazione per l’approvazione degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri

"Soddisfazione per l’approvazione definitiva del ddl di ratifica degli accordi italo-svizzeri votato a Roma nella giornata odierna, che definisce senza ombra di dubbio le aree di frontiera e le tutele per i lavoratori, come per esempio l'aumento della Naspi erogata sul parametro svizzero e l'utilizzo di un fondo per erogare assegni integrativi dello stipendio dei lavoratori nei territori italiani di confine, rendendo più attrattive dal punto di vista salariale queste aree, scongiurandone la desertificazione e ponendo le basi per un serio riequilibrio e un futuro sviluppo dei territori lombardi e piemontesi al confine con la Svizzera – dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza -.

L’obiettivo della Lega resta la realizzazione di ZES, Zone Economiche Speciali per i territori di confine delle province del Verbano Cusio Ossola, Como, Varese e Sondrio così come abbiamo già chiesto a più riprese, l’ultima in una proposta di legge nella scorsa legislatura.

Ringrazio i parlamentari della Lega Stefano Candiani, Massimiliano Romeo ed Eugenio Zoffili che sono riusciti a raggiungere questo prezioso obiettivo per i nostri territori - conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, Responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali.