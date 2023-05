La Crevolese si affida a Maurizio Bertaccini

Maurizio Bertaccini (ex Premosello, ex Megolo) è il nuovo allenatore della Crevolese. Dopo l'addio a Roberto Chiaravallotti, la società guidata da Edoardo Biggio riparte con Bertaccini per cercare di risalire subito in Prima Categoria, campionato dov’è stata per dieci anni prima della retrocessione avvenuta quest’anno dopo lo spareggio perso contro il Comignago.

Il presidente Biggio ha già annunciato la volontà di cercare subito il ritorno in Prima. Non è poi escluso che la Crevolese faccia domanda di ripescaggio.