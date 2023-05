Per il programma di celebrazioni in ricordo del benefattore Gian Giacomo Galletti, in occasione dei 150 anni dalla morte, la Pro Loco di Domodossola organizza nell'ex Cappella Mellerio il primo giugno alle 21 una conferenza dal titolo 'Gian Giacomo Galletti l'uomo e il benefattore'.

Relatore sarà il professor Gian Vittorio Moro. L'archivista Moro fu autore già nel 2015 di un libro dal titolo 'Gian Giacomo Galletti per il bene dell'Ossola' edito dalla Fondazione Banca di Intra e dal Lions Club.