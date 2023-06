''La vittoria col Cameri? Un altro passo in avanti''

‘’Questa partita l’abbiamo approcciata in modo gusto. Abbiamo anche preso due pali e non abbiamo mai corso grossi pericoli. Sono più che soddisfatto della mia squadra anche perché il Cameri non l’avevamo mai battuto durante il campionato. E ti dico che a memoria non abbiamo mai fatto anche il risultato di 1 a 0 in campionato’’.

Daniele Massoni commenta così il successo sul Cameri, che ha permesso alla Virtus Villa di superare il turno di spareggio con i novaresi.

‘’Martinella quel gol lo ha cercato: avrebbe anche potuto andare avanti e invece ha preso la mira, ha fatto il passo giusto ed ha calciato, infilando l’incrocio - dice commentando il gran bel gol del suo giocatore - . Ma devo dire un bravo a tutti, anche perché non è stato facile giocare per il gran caldo che c’era. Comunque bene, un altro passettino in avanti’’.

E domenica prossima secondo spareggio, sempre al Curotti, contro la Biogliese.

Il Villa infatti è inserito nel quadrangolare A che vede oltre alla Biogliese anche Cenisia e Cafasse Balangero. L’altro girone, il B, ha solo tre squadre: Luserna, Saviglianese, Canelli.

Le prime due del girone A e la prima del B saliranno in Promozione,ù; le ultime saranno eliminate mentre la terza del girone A e la seconda del B si affronteranno per l'ultimo posto per salire di categoria.