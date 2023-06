Fulmine sul rifugio Andolla: ingenti i danni

Ingenti danni per il rifugio Andolla, colpito venerdì sera da un fulmine. Il forte maltempo che si é abbattuto sull’alta valle Antrona ha causato danni al rifugio di proprietà del Cai di Villadossola. Il fulmine ha raggiunto l’interno del rifugio, colpendo gli impianti, infissi, collegamenti elettrici e altre attrezzature.

Questa sera il direttivo del Cai di Villadossola si riunirà per capire nel dettaglio i danni subiti e capire come far fronte alle spese per rimetterlo a posto, visto che l’imprevisto rischia di compromettere la stagione estiva di questa importante struttura dell’alta valle Antrona.