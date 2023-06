Soldarini primo sul traguardo di Piasco

Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano ha vinto domenica a Piasco (Piasco) il 34° Memorial Daniele e Domenico Cuniglio, gara per esordienti primo anno. Soldarini ha battuto in volata Mirco Mazzoni (Bike FrigoLife) e il compagno di squadra Sergio Globo. Al via 23 corridori, la media della gara è stata di 34,24 km/h.

Sempre a Pisco, tra gli esordienti secondo anno (gara di 41 chilometri svoltasia lla media di 36,21), terzo posto per Eadoardo Ietta, 6° Mirko Lucas Maffei, 8° Davide Fighettgi.

Ottavo posto per Alessio Rossi del pedale Ossolano nella classica Novara – Orta, gara per allievi sulla distanza di 64,5 chilometri e valida per il trofeo Emilio Gorla. Al via domenica mattina da Novara 96 ciclisti; primo sul traguardo Matteo Turconi della Bustese Olonia. Di 37,72 kn/h la media della gara.

