I problemi del Villaggio Operaio, lettera di un residente al presidente Atc Piemonte Nord Marchioni

Leggendo l’ultimo articolo apparso su Ossolanews il 30 maggio mi viene spontaneo pensare che il presidente di Atc, Marco Marchioni, non sia per nulla al corrente delle problematiche del Villaggio operaio di Villadossola. Lo dice uno che per 30 anni è stato nel Comitato inquilini e che ha visto problemi molto più difficili risolti pur con difficoltà.

Probabilmente il presidente di Atc quando è venuto a fare un giro al Villaggio con gli occhi ha guardato solo fino ad una certa altezza oppure gli hanno fatto vedere qualche appartamento in buone condizioni.

Gli elenco le cose che non sono mai state fatte oppure situazioni di degrado.

Vedi i garage per cui gli inquilini pagano un profumato canone: mai sono stati fatti interventi di manutenzione. Doveva forse alzare anche gli occhi verso i camini che si scrostano tutti. Oppure le persiane che stanno in piedi per miracolo. Oppure l’area verde dove sulla piante non sono mai stati fatti interventi. Nonché i tombini che raccolgono l’acqua piovana, mai puliti.

Presidente, venga a fare un giro con me e le farò vedere che c’è bisogno di interventi di manutenzione.

Molte persone non reclamano e Atc sa che è perché hanno paura di subire delle conseguenze.

Le ho solo elencato alcune problematiche da voi non riscontrate e pertanto continuate a dire che al Villaggio tutto è in ordine.

E’ il mio giudizio ma forse di tanti altri inquilini: lo accetti.

Presidente, spero nel futuro di poterla incontrare anche per dirle che il male di Atc è sempre stato quello di non fare controlli e da quando siamo finiti nel ‘calderone’ Piemonte Nord le cose sono di molto peggiorate.

Giuseppe D’Amelio

(Villadossola)