La programmazione del cinema corso

Questa settimana il Cinema Corso propone:

Transformers - Il Risveglio

Steven Caple Jr. Firma il settimo capitolo del franchise dei Transformers, traendo spunto per la trama dalla serie televisiva Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (1996), basata sulla linea di giocattoli Biocombat dei Transformers e distribuita dalla Hasbro tra il 1995 e il 2000.

Questo spiega la scelta di ambientare la storia di Transformers: Il Risveglio negli anni Novanta: "Quando ho incontrato Lorenzo di Bonaventura (produttore ndr) e il team, mi sono chiesto: da dove stiamo prendendo questa cosa? E lui mi ha risposto: 1994. E io ho pensato: È un'epoca fantastica. Ha un sacco di consistenza. È ricca di trama e vibrante dal punto di vista culturale" - ha dichiarato il regista.

Anche di Bonaventura era entusiasta del progetto, tanto da affermare addirittura che questo episodio "rivaleggia con il primo film", svelando che sarà presente la più grande battaglia mai vista prima nella saga: "Bisogna trovare luoghi straordinari in cui portare questi robot, perché questo fa parte dell'esperienza dell'avventura... Così abbiamo scelto Machu Picchu. Io penso alla grandezza e all'epicità, ed è su questo che abbiamo puntato molto in termini di immagini. Questa è una delle battaglie più grandi che abbiamo mai fatto" - ha spiegato.

Protagonista maschile del film è Anthony Ramos che ha apprezzato il mix di realtà e fantasy presente nella pellicola: "È divertente quando si possono inserire cose reali in un film fantastico come questo. Per esempio nominiamo quartieri reali di New York, ma siamo su un aereo diretto in Perù. Il mio personaggio ha avuto momenti in cui non si è sentito abbastanza. Vuole solo il meglio per la sua famiglia, ma non può aiutarla come vorrebbe. È bello quando puoi aggiungere anche elementi di te stesso a una storia del genere” - ha dichiarato.

Al suo fianco nel cast del film c'è Dominique Fishback, che ha proposto al regista tantissime idee per arricchire il suo ruolo: "Ricordo quando ho parlato con Steven e gli ho detto: Sono il tipo di attore che vuole dare delle note. Quindi c'è stato un momento in cui gli ho dato pagine e pagine di appunti. Non tutto è stato preso, ma alcune cose sì, e mi sento orgogliosa" - ha svelato. Sull'ambientazione ha poi aggiunto: "Sono emozionata perché il mio personaggio viene da Brooklyn, e anche io e Anthony veniamo da lì. Non abbiamo mai visto gli Autobot a Brooklyn, perciò sarà pazzesco".

Spider-Man: Across the Spider-Verse, film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, vede ancora una volta protagonista Miles Morales, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l'esistenza.

Ma quando gli eroi si ritrovano a dover affrontare un nuova e pericolosa minaccia, si ritrovano in disaccordo sul da farsi, arrivando perfino a scontrarsi. In quest'occasione Miles si ritrova contro tutti gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa per lui essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

La Sirenetta, film diretto da Rob Marshall, è la trasposizione in live-action del classico d'animazione Disney del 1989 e ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. Racconta la storia di una sirena di nome Ariel (Halle Bailey), dotata di una bellissima e melodiosa voce. La ragazza è figlia più giovane di Re Tritone (Javier Bardem), nonché la più ribelle; infatti è incantata dal mondo terrestre e nutre un forte desiderio di scoprire cosa c'è al di là dell'acqua. Questa sua voglia di conoscenza della vita in superficie aumenta quando, durante una delle sue esplorazioni, si imbatte in un principe, Eric (Jonah Hauer-King), da cui rimane completamente affascinata.

Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di realizzare il suo sogno e di conquistare il suo amato. È così che la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane. La possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, però, metterà in pericolo la vita della stessa Ariel e la corona di suo padre.

Fa parte del cast del film anche Daveed Diggs, che presta la voce a Sebastian, il granchio.

