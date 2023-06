Nino resta in panchina, Lepiani lascia l'incarico di direttore sportivo

La Juventus Domo, chiuso il campionato con la salvezza, guarda alla prossima annata di Promozione.

Un anticipo del rinnovo societario in programma con la riunione del prossimo 26 giugno quando saranno riviste alcune cariche sociali. Come prevede lo statuto. Di certo c'è in previsione un potenziamento della rosa, per evitare un cammino sofferto come quello del campionato appena concluso.