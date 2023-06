Domodossola festeggia il solstizio d'estate

Nuovo appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Domodossola. Dopo i Mercatini di Natale nel Borgo della Cultura, dopo le celebrazioni dedicate a Gian Giacomo Galletti, la Pro Loco di Domodossola ripropone l’appuntamento con le stagioni. Si tratta della seconda giornata del progetto 'Quando bastava il sole. Stupirsi della bellezza delle stagioni e difenderle'.

"Se nel giorno dell’equinozio di primavera le note di Vivaldi hanno salutato la nuova stagione. Il 21 giugno si festeggerà il solstizio d’estate" spiega la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti .

Alle 11 in Piazza Mercato, e contemporaneamente sulle Radio San Francesco e Radio Studio 92, verrà trasmessa 'L'estate' di Vivaldi. Alle 17.30 appuntamento in Cappella Mellerio per un interessante incontro conferenza dal titolo 'Solstizi, Equinozi ed Orologi Solari. Meridiane in città' a cura dei cultori della gnomonica Rosario Mosello e Guido Dresti.

Alle 21 in Piazza Mercato 'La notte del solstizio'. Musiche e danze tradizionali piemontesi con gli artisti ricercatori della “Banda Solìa”. Uno spettacolo coinvolgente dove non ci saranno palchi e microfoni per ballare come un tempo. Il Gruppo proporrà la sconosciuta 'Monferrina di Domodossola' ritrovata in un testo del 1884 .