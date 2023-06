Tutto pronto per la Patronale domese

La chiesa Collegiata è ormai vestita a festa patronale dei Santi Gervaso e Protaso. Davanti agli ingressi sono stati esposi i drappi bianchi e rossi e lo striscione con l’effigie dei Santi Patroni; anche all’interno della chiesa sono stati messi i drappi. Dal 10 giugno è iniziata la novena ai Santi Patroni.

In chiesa sono state esposte le statue dei Santi o, come chiamano affettuosamente i domesi, i “Santini”, che il 19 giugno saranno portati in processione per le vie della città. La messa solenne è in programma lunedì prossimo alle 20.30. Seguirà la processione che percorrerà piazza delle Chiesa, via Giavina, piazza Mercato, via Osci, piazza Tibaldi, via Rosmini, via Gibellino, via Calpini, via Galletti, corso Garibaldi, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, via Osci, piazza Mercato, via Giavina e piazza Chiesa. Il 18 giugno, durante la messa delle 11, saranno ricordati i defunti della parrocchia.