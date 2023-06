Si infortuna ad una gamba durante una passeggiata in Val Grande. L’allarme è scattato intorno alle 21 per un escursionista bloccato nella zona del Mottac. Sul posto è stato inviato l’elicottero del 118 di Torino. A supporto, per la parte logistica, anche la stazione di Domodossola del soccorso alpino civile.