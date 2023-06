Domodossola, messa solenne e processione per la patronale

Stasera (19 giugno) Domodossola celebra i santi Gervaso e Protaso, patroni della città. Alle 20:30 ci sarà la messa solenne e a seguire la processione per le vie cittadine con le statue dei santi. Il corteo percorrerà piazza della Chiesa, via Giavina, piazza Mercato, via Osci, piazza Tibaldi, via Rosmini, via Gibellino, via Calpini, via Galletti, corso Garibaldi, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, via Osci, piazza Mellerio , via Giavina per fare nuovamente poi ritorno in Chiesa.

Dal parroco don Vincenzo Barone un invito alla partecipazione per tutti i domesi: “I nostri patroni -dice il parroco - non sono solo i patroni della comunità parrocchiale ma di tutta la città”.