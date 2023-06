Festeggiati i 100 anni della maestra Ala Cap Borsotti FOTO

Ala Cap Borsotti, l'amata maestra delle scuole elementari di Bognanco San Marco e Domodossola domenica ha festeggiato l'invidiabile traguardo dei 100 anni. Fin dai tempi del dopoguerra, la maestra Borsotti ha impegnato gran parte della sua vita all'insegnamento. Alcuni dei suoi ex alunni domenica all'hotel Corona, hanno voluto rendere omaggio alla maestra, testimoniando il loro affetto e riconoscimento.

Ai festeggiamenti anche il parroco domese don Vincenzo Barone, che ha consegnata ad Ala un regalo molto, una pergamena con la benedizione papale. Don Vincenzo ha letto la pergamena, commuovendo la maestra Ala, la quale non ha potuto nascondere la sua gratitudine. Accanto a lei, la sua famiglia. E chi ha partecipato alla festa domenica è stato invitato a non portare doni, ma a devolvere fondi ad un progetto solidale in Etiopia, al arealizzazione di pozzi per l'acqua. Una scelta legata alla famiglia della maestra, visto che il nipote è un ingegnere idraulico che sta attualmente lavorando in quel paese africano.