A Crosiggia una messa del neo sacerdote ossolano don luigi Donati

Don Luigi Donati celebrerà domani alle 11 la messa nella chiesa di Crosiggia in occasione della Festa patronale del Sacro Cuore. Poi tornerà in Ossola a celebrare una messa a Villadossola a luglio.

Il sacerdote, che è stato ordinato il 10 giugno nella cattedrale di Novara, tiene molto a celebrare una messa nella chiesa del Villaggio alla quale è particolarmente legato.

La funzione è in programma domenica 2 luglio, alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe lavoratore, chiesa dove il neo sacerdote ha ricevuto il battesimo, il 29 settembre del 1985. I parrocchiani di Villadossola consegneranno in quell'occasione a don Luigi Donati un piccolo dono.

Intanto la parrocchia di Villadossola ha stabilito la data della celebrazione per la messa di saluto a don Alberto Andrini. che è stato nominato parroco in Val Sesia: sarà il 9 settembre alle 18 nella chiesa di Cristo Risorto. Il 27 giugno in oratorio alle 21 si terrà un incontro con i parrochiani e i vari gruppi che fanno riferimento alla parrocchia per organizzare la festa.