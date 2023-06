Don Alessandro Maffioli torna alla parrocchia di Domodossola

La notizia è arrivata a ridosso della festa patronale dei Santi Gervasio e Protasio: da settembre nella parrocchia domese arriverà un nuovo collaboratore: é don Alessandro Maffioli. Il giovane sacerdote originario di Zoverallo lascerà Galliate dove dal 2017 , anno della sua ordinazione, era vicario parrocchiale. A Domodossola collaborerà con il parroco don Vincenzo Barone.

I domesi già conoscono don Alessandro che infatti era stato diacono in cittá per un anno prima della sua ordinazione sacerdotale. L'annuncio è stato dato dal parroco domenica in occasione della celebrazione delle messe , con la lettura della lettera della comunicazione della nuova nomina del vescovo firmata dal vicario generale don Fausto Cossalter.